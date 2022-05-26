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Голова ХОВА щодо того, чи можна повертатися в Харків

Голова ХОВА щодо того, чи можна повертатися в Харків

"Ситуація двояка: з однієї сторони ми бачимо, що наші Збройні сили рухають ворога якомога далі він міста, однак у нас все ще залишається дуже велика небезпека саме ударів по Харкову.\

а вулицях знаходитися занадто небезпечно і люди вже подекуди нехтують сигналами протиповітряної тривоги. Поряд із тим, наші ЗСУ ціною власного життя вигризають та виборюють кожний метр нашої території, саме для того, щоб люди поверталися й економіка починала відновлюватися. За нашими даними, щоденно тільки через Укрзалізницю прибувають 2 - 2,5 тисячі людей. Плюс люди повертаються власним автотранспортом".

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61737

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