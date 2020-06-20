Голова сільради у Вовчанському районі незаконно призначала собі премії

Суд зобов'язав самоврядовця виплатити штраф.

Вовчанський районний суд підтримав позицію прокуратури Харківської області та визнав винною голову однієї із сільських рад Вовчанського району у адміністративному правопорушенні, пов’язаному з корупцією.

За інформацією начальника відділу прокуратури Олександра Алєксєйчука, в період з травня 2018 року по січень 2020 року голова однієї із сільських рад Вовчанського району при підписанні розпоряджень на преміювання працівників сільради, включаючи себе, не повідомляла про наявність у неї реального конфлікту інтересів. Вона особисто підписувала зазначені розпорядження і в подальшому отримувала премію, чим вчинила правопорушення, пов’язані з корупцією і передбачені п.п. 1-4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стосовно самоврядовця складено 43 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією і передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП.

Постановою Вовчанського районного суду жінку притягнуто до відповідальності — вона виплатить штраф. Наразі постанова суду набрала законної сили.

За матеріалами: Прокуратура Харківської області

Источник: slk.kh.ua

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