Головні фейки кремля за день. «росіяни знищили танки ЗСУ», а «в Кривому Розі значно подорожчала вода»
Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 7 червня.
▶️ «російська армія знищила танки ЗСУ». Насправді техніка, яку міноборони рф видало за танки, – зернозбиральні комбайни.
▶️ «Внаслідок витоку аміаку після обстрілу трубопроводу тольятті – Одеса утворилася отруйна хмара». Загрози розповсюдження небезпечних речовин внаслідок обстрілу у Куп’янській громаді немає – на станції спрацювали запобіжні клапани, а витік аміаку був відносно незначний.
▶️ «Бутель води у Кривому Розі коштує 238 гривень». Дніпропетровська область повністю забезпечена питною водою, ціни на воду не змінилися критично.
Джерело: https://t.me/spravdi/30088