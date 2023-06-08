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Головні фейки кремля за день. «росіяни знищили танки ЗСУ», а «в Кривому Розі значно подорожчала вода»

Головні фейки кремля за день. «росіяни знищили танки ЗСУ», а «в Кривому Розі значно подорожчала вода»

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 7 червня.

▶️ «російська армія знищила танки ЗСУ». Насправді техніка, яку міноборони рф видало за танки, – зернозбиральні комбайни.

▶️ «Внаслідок витоку аміаку після обстрілу трубопроводу тольятті – Одеса утворилася отруйна хмара». Загрози розповсюдження небезпечних речовин внаслідок обстрілу у Куп’янській громаді немає – на станції спрацювали запобіжні клапани, а витік аміаку був відносно незначний.

▶️ «Бутель води у Кривому Розі коштує 238 гривень». Дніпропетровська область повністю забезпечена питною водою, ціни на воду не змінилися критично.

Джерело: https://t.me/spravdi/30088

Новости портала «Весь Харьков»

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