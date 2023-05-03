Головні фейки кремля за день

«Вбивство командувача ТРО під Бахмутом» і «Rolls-Royce голови НБУ за міжнародні кредити на війну»

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 2 травня.

● «Голова НБУ придбав Rolls-Royce за міжнародні кредити на війну». Насправді автомобіль, фото якого поширюють пропагандисти, був придбаний (https://t.me/spravdi/28617) ще до призначення Пишного на посаду голови НБУ та до початку повномасштабної війни, і належить він зовсім іншій людині.

● «Зеленський пообіцяв по 6600 гривень для українців до 2008 року народження». Жодного документу про таке рішення президента України не існує і не може існувати. Подібними маніпулятивними дописами Telegram-канали просто накручують (https://t.me/spravdi/28621) собі підписників.

● «Під Бахмутом вбили командувача ТРО Танцюру». Про це сказав голова пвк «вагнер» пригожин, його заяву офіційно спростували (https://t.me/spravdi/28618) у Командуванні Сил територіальної оборони.

Джерело: https://t.me/spravdi/28623

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