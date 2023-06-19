Головні фейки кремля за вчора. «Спадщина Берлусконі» та «постановка з запусками ракет по Києву»

Головні фейки кремля за день. «Спадщина Берлусконі» та «постановка з запусками ракет по Києву»

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 18 червня.

▶️ «Україна вимагає передати їй спадщину Берлусконі». Таку заяву пропагандисти приписали очільнику МЗС України Кулебі, хоча насправді він цього не говорив.

▶️ «Українці інсценували запуск ракет по Києву під час візиту президентів країн Африки». Запуск ракет 16 червня не був постановкою – сили ППО знищили «Кинджали», «Калібри» та БпЛА. Внаслідок атаки шестеро людей на Київщині отримали поранення.

▶️ «Польща принизила ПАР, заблокувавши її делегацію». Службі безпеки президента ПАР не дозволили вийти з літака у Варшаві лише тому, що вони мали з собою зброю, на перевезення якої не було дозволу.

Джерело: https://t.me/spravdi/30502

Новости портала «Весь Харьков»