Головні новини 15 червня

• Європарламент підтримав історичну резолюцію щодо прийняття України в НАТО після її перемоги у війни. За документ проголосували 425 депутатів, 38 голосували проти, 42 – утрималися, повідомляє «Європейська правда».

• Сили оборони деокупували сім населених пунктів протягом тижня. ЗСУ відновили контроль на 103 км², повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Громов під час брифінгу.

• Результати 13-го «Рамштайну»: нові Leopard, підготовка пілотів і посилення ППО України. Близько 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній Контактній групі з питань оборони України, об’єднуються з мужніми українськими воїнами, підкреслив у своєму виступі на брифінгу очільник Міноборони США Ллойд Остін.

Джерело: https://t.me/spravdi/30403

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