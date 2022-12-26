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Головні новини ночі та ранку

Головні новини ночі та ранку

▶️ Україна порушить питання перебування рф в Радбезі ООН, а на Харківщині відновили зруйнований росіянами міст

● росіяни хочуть відкрити в окупованому Бердянську центр підготовки пропагандистів. За планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку діючі вчителі історії та російської мови.

● На Харківщині відновили зруйнований окупантами міст. Відновили міст в селі Мартове Чугуївського району на Печенізькому водосховищі, який росіяни знищили у вересні, коли відступали. Про це повідомив голова ОВА Синєгубов.

● Україна порушить питання про перебування росії у Радбезі ООН. Про це в етері телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Джерело: https://t.me/spravdi/23051

Новости портала «Весь Харьков»

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