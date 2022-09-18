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Головні новини за 17 вересня

Головні новини за 17 вересня

● В бюджет України надійшло ще $1,5 млрд. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

● У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців. Під час окупації агресори та їхні пособники створили так звану «народну міліцію» і у підвалі катували цивільних.

● Загарбники обстріляли Краматорськ. Серед поранених одна дитина і 31 пошкоджений будинок.

● Запорізьку АЕС знову приєднали до енергомережі України. Атомна електростанція знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі.

● Норвежская энергетическая компания Equinor, работавшая в россии более 30 лет, окончательно вышла из всех совместных арктических предприятий. Последним российским активом было Харьягинское нефтяного месторождения, расположенное в Ненецком АО.

● Испания начинает на полигоне Сан Грегорио обучать для ВСУ экипажи М113 и ЗРК Aspide, а также артиллеристов. Испания также опять отправила в Украину 5 военно-транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии и большую партию зимней военной формы. - Infodefensa.

● К скорейшему созданию международного трибунала по расследованию преступлений россии против Украины призвал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после обнаружения массовых захоронений в Изюме, освобожденном от российских оккупантов.

Джерело: https://t.me/spravdi/17376, https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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