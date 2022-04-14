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Головне з вечірнього звернення Президента

Головне з вечірнього звернення Президента

● У Київ прибули президенти чотирьох держав – друзів України. Тих, хто допомагає нам з перших днів. Хто не вагався, чи давати нам зброю. Хто не сумнівався, чи запроваджувати санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації. Польща, Литва, Латвія, Естонія.

● Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

● Західну санкційну політику розглянула сьогодні й група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою запроваджених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти.

● Говорив сьогодні з Президентом США Байденом. Серед тем розмови – притягнення до відповідальності всіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини. Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога.

● Звернувся до парламенту та народу Естонії. Подякував за допомогу, яка надана Україні, зокрема й зброєю. Також закликав Естонію долучитися до проекту відновлення України після війни.

● Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті.

● Державними нагородами відзначені 270 військовослужбовців Збройних Сил України, сім із них – посмертно, а також 11 працівників Управління державної охорони. Іншим указом звання Героя України присвоєно двом військовослужбовцям наших Збройних Сил. Посмертно.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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