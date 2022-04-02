Головне зі звернення Президента Зеленського

Два нерозумних жарти росії на перше квітня: старт весняного призову, який для призовників може вилитись в участь у війні проти України, а отже гарантовану смерть та призначення якихось "гауляйтерів", тимчасових керівників на територіях, куди тимчасово зайшли окупанти

Російська Федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин.

На півночі країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний

На сході країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас і на Харківський напрямок.

Вони готуються до нових ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони

Відбулась розмова з президентом Франції Макроном щодо гуманітарної ситуації в українських містах, зокрема Маріуполі, які зазнають обстрілів від окупантів

Сьогодні працювали гуманітарні коридори в трьох областях – Донецькій, Луганській і Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. В тому числі 3 тисячі 71 людину з Маріуполя

Відбулась зустріч із головою Європейського парламенту Робертою Мецолою щодо прискореного вступу України до ЄС та санаційної політики

Вже традиційно підписано указ про нагородження семи військовослужбовців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації. Із них двох – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну!

Вже другого квітня, українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть Священний місяць Рамадан.

Щирі молитви, взаємне прощення і добрі вчинки характеризують цей місяць. Але в Україні доєднується ще одна чеснота: вірність товаришам і своєму народу в боях за свободу України. В якій ми обов’язково переможемо.

Источник: telegram

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