Головне зі звернення Президента

Тепер ставлення до усіх в росії буде простим – або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

● Є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців.

● Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти росіі. Блокуються нові інвестиції в країну, застосовуються обмеження проти кількох системних банків, додаються персональні санкції, а також інші обмеження.

● Продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів, відмові демократичного світу від російської нафти.

● Західний світ повинен зробити превентивні дії, якщо їх не буде - це стане історичною помилкою усього Західного світу.

● Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України в ЄС. А також робитиме все, щоб посилити тиск на росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилась ця війна.

● Завтра буду звертатись ще до парламентів і народів Греції та Республіки Кіпр.

● Ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий та середній бізнес на усій нашій території.

● Це залежить від урядовців, центральної влади, усіх керівників на місцевому рівні, кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей.

● Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу, щоб реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі. Ми ж готуємось до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Ми будемо боротись і не відступимо.

Источник: telegram

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