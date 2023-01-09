Головне за тиждень

● США виділили Україні новий рекордний пакет військової допомоги на $3 млрд.

● В Києво-Печерській лаврі пройшло історичне богослужіння ПЦУ.

● ЗСУ взяли під контроль острів Великий Потьомкінський.

● Франція передасть ЗСУ броньовані машини AMX-10 RC. Вперше Україна отримає танки Західного зразка.

● Навесні ми плануємо серйозний наступ, – голова ГУР Буданов.

● Київщина потужно підготовлена до можливого нового наступу росіян з Білорусі.

● Україна піднялась на 7 позицій у рейтингу найсильніших армій світу.

● У Соледарі ведуться важкі бої, але місто перебуває під контролем України.

● рф побудувала в Україні найбільше мінне поле в світі, – Шмигаль.

● З 16 січня по 1 лютого може бути багато повітряних тривог, це період спільних навчань авіації рф та Білорусі.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/67740

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