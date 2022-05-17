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Головне за вчора: бізнес VS Гетманцев, McDonald’s продає бізнес в РФ

Головне за вчора: бізнес VS Гетманцев, McDonald’s продає бізнес в РФ

Про Альфа-банк. Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.

Про Гетманцева. Українські підприємці звернулись з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради.

На це він відповів, що готовий до діалогу з підприємцями.

Про економічну ситуацію. У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків.

Про РФ. McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

Про ембарго. Євросоюз допускає, що не зможе узгодити позиції всіх країн щодо нафтового ембарго, яке очікувано має увійти до шостого пакету санкцій блоку проти РФ за вторгнення в Україну.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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