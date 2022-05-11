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Головне за вівторок

Головне за вівторок

● США скасували додаткові мита на українську сталь;

● Україна хоче звільнити всі окуповані росією території — Кулеба;

● Сейм Литви перший у світі визнав росію - терористичною державою, а також дії рф в Україні геноцидом;

● Японія запровадила нові економічні санкції проти росії;

● Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом - відвідали Бучу та Ірпінь;

● Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС;

● Звернення Зеленського до політиків і народу Словаччини та Мальти;

● США випустили дві срібні інвестиційні монети номіналом 1 долар з українською символікою;

● Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук;

● Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС та відновлює роботу свого посольства у Києві;

● ЗС рф вчетверте потрапили ракетою в міст через Дністровський лиман;

● На Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак;

● Україна припиняє транзит газу до ЄС із окупованої півночі Луганської області;

● Помер перший президент України Леонід Кравчук;

● Чехія офіційно замінила рф у Раді ООН з прав людини;

● У Сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає росію державою-спонсором тероризму;

● Група Kalush Orchestra вийшла у фінал Євробачення;

● Україна обов`язково переможе у цій війні!

Источник: https://t.me/Sharpreview/13781

Новости портала «Весь Харьков»

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