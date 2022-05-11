Головне за вівторок
● США скасували додаткові мита на українську сталь;
● Україна хоче звільнити всі окуповані росією території — Кулеба;
● Сейм Литви перший у світі визнав росію - терористичною державою, а також дії рф в Україні геноцидом;
● Японія запровадила нові економічні санкції проти росії;
● Глави МЗС Німеччини і Нідерландів прибули з візитом - відвідали Бучу та Ірпінь;
● Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС;
● Звернення Зеленського до політиків і народу Словаччини та Мальти;
● США випустили дві срібні інвестиційні монети номіналом 1 долар з українською символікою;
● Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук;
● Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС та відновлює роботу свого посольства у Києві;
● ЗС рф вчетверте потрапили ракетою в міст через Дністровський лиман;
● На Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак;
● Україна припиняє транзит газу до ЄС із окупованої півночі Луганської області;
● Помер перший президент України Леонід Кравчук;
● Чехія офіційно замінила рф у Раді ООН з прав людини;
● У Сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає росію державою-спонсором тероризму;
● Група Kalush Orchestra вийшла у фінал Євробачення;
● Україна обов`язково переможе у цій війні!
Источник: https://t.me/Sharpreview/13781