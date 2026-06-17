Голову райсуду Полтави звільнено за скаргою НАБУ і САП

Голову районного суду міста Полтави, стосовно якої НАБУ і САП подали дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, звільнено з посади.

Причиною подання скарги стали докази, здобуті під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Йдеться про позапроцесуальне спілкування судді з низкою осіб щодо «потрібних» рішень в адміністративній та цивільній справах.

У першому випадку голова райсуду обіцяла вплинути на свою колегу з метою ухвалення нею рішення про непритягнення до відповідальності сина судді Полтавського апеляційного суду за керування авто у стані сп’яніння.

У другому — задовольнила заяву про забезпечення позову у земельній суперечці.

17.11.2025 Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади.

16.06.2026 Вища рада правосуддя підтримала це рішення.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3982

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