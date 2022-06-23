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Google назвав п’ять напрямків російських атак в інформаційній війні проти України

Google назвав п’ять напрямків російських атак в інформаційній війні проти України

1. Кібератаки на критичну інфраструктуру України, серед яких найбільш поширеною формою є «відмова в обслуговуванні» або DDoS. «В Україні Російська Федерація розгорнула DDoS-атаки, які призвели до зниження з’єднання на 15–20 відсотків, а також у багатьох випадках до нуля», - зауважив Джаред Коен.

2. Створення негативного іміджу українців у світ. Наприклад, намагання викликати образу на українських біженців по всій Європі.

3. Фейковий фактчекінг, коли так звані журналісти, експерти та громадськість перевіряють українські заяви, які ніколи не були висловлені. Такі атаки посилюються поєднанням реальних людей-тролів і просунутих чат-ботів.

4. Використання дезінформації для підбурювання та виправдання крайнього насильства. Як зазначив представник Google, дослідження його команди підтверджують здатність використовувати дезінформацію для мотивації насильства, особливо ворожості до сторонньої групи. Як приклад він навів наратив російської пропаганди, що українці – «нацисти», яких треба знищити.

5. Намагання перетворити український інтернет на російський. Ця заміна, за словами Коена, почалася після російського вторгнення в Крим і прискорюється на Донбасі. «Кордони все ще є, але цифровий кордон уже заморожений», – сказав він.

Источник: https://t.me/detector_media/4671

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