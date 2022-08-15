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Google припинить відповідати на безглузді запити

Google припинить відповідати на безглузді запити

Використання компанією Google останньої моделі штучного інтелекту, багатозадачної уніфікованої моделі, зменшить кількість відповідей на безглузді пошукові запити. Про це у блозі повідомив Панду Наяк, віцепрезидент компанії, який очолює напрямок розвитку пошуковика Google.

Як приклад, Наяк нагадав пошуковий запит «Коли Снупі убив Авраама Лінкольна», на який раніше Google відповідав «1865», тобто вказував правильну відповідь дати загибелі американського президента на очевидно неправильний запит (Лінкольна убив актор Джон Вілкс Бут).

Віцепрезидент Google пояснив, що система пройшла «тренування» із ефективного пошуку безглуздих та відверто дурних запитів. Завдяки оновленню сервіс «вибрані фрагменти» уже надає на 40% менше відповідей на такі запити.

Тепер інтернет-пошуковик буде повідомляти користувачам, які задаватимуть Google подібні питання, що «схоже, для цього запиту немає гарної відповіді». Панду Наяк додав, що ці оновлення не означатимуть недоступність для користувачів справді корисної інформації.

Джерело: glavcom.ua

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