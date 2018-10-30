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Горячие армянские парни. Массовая драка в детском футбольном матче

Горячие армянские парни. Массовая драка в детском футбольном матче

Во время матча чемпионата Еревана по футболу среди детей, не старше 10-ти лет, сдали нервы как у детей и не только у них

Встречались команды «Пюник-09» и «Бананц-09». 

Массовая драка началась с грубого подката в исполнении одного из детей. Сначала в ход пустили кулаки два мальчика, а затем к драке присоединились и другие.

В драке приняли участие дети, родители, тренеры и даже судья.

Федерация футбола Армении признала главного тренера команды «Бананц-09» Артема Аракеляна, который первым оскорбил и ударил арбитра, персоной нон грата, а также обратила внимание полиции на вопиющий случай. Судью ударил также брат Артема Аракеляна, бывший защитник сборной Армении Арарат Аракелян.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: драка

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