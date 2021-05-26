"Горячие" сутки для спасателей: задымление на подстанции, пожар в жилом доме и здание "Коммунара" в огне

Стены подъезда - в копоти, и на всех этажах открыты окна, ведь из-за едкого запаха гари в помещениях трудно дышать. Это последствия пожара, который вспыхнул накануне в квартире на третьем этаже. Сообщение о возгорании в доме по улице Амосова спасатели получили поздно вечером. Прибыв на место, увидели, что в доме горел диван и домашние вещи. Пламя охватило площадь 30 квадратных метров. Дым заполнил лестничную клетку, поэтому 18 человек вывели на свежий воздух из-за опасности отравления. Полностью пожар был ликвидирован через полтора часа. Харьковчанка Яна до сих пор приходит в себя после пережитого стресса. Женщина живет на первом этаже, говорит - в квартире невыносимая вонь, обои почернели, во время тушения пожара водой залило вещи и мебель.

Яна, жительница дома по ул. Амосова:

Конечно, очень сильно горело, я не знаю. Очень. Пламя сильнейшее было. Не знаю, как могло так быстро это все загореться. Я на первом этаже, вся вода, я еле стою - у меня с позвоночником инвалидность, я все выгребала. Все черное, обои, ламинат поднялся в комнате. Двери накось.

В результате пожара никто не пострадал, предварительная причина, по словам спасателей, неосторожное обращение с огнем. А вот окончательные причины возгорания в здании, расположенном на территории предприятия "Коммунар", чрезвычайники пока устанавливают. Накануне пожар вспыхнул там на 4-м этаже производственного здания. Чтобы укротить огонь, который быстро распространялся и успел охватить площадь в полторы сотни квадратных метров, привлекли 70 спасателей и спецтехнику. Жертв нет, говорит пресс-секретарь регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко. Один человек был спасен.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

На момент прибуття було встановлено, що у чотириповерховій будівлі на четвертому поверсі горить в рулонах поліпропіленова тканина, яка використовується для виготовлення мішків. Площа пожежі складала близько 150 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря 1 чоловіка - це працівник даного виробництва.

Накануне вечером чрезвычайники получили сообщение о задымлении на подстанции, расположенной в центре города - на улице Пушкинской. На место также прибыли специалисты-энергетики, чтобы осмотреть объект и выяснить причины. Подстанцию ​обесточили, без света временно остались жители нескольких домов на улицах Пушкинской и Бажанова. Электроснабжение там возобновили около трех часов ночи.

Агентство Телевидения Новости