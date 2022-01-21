Госаудитслужба при проведении тендеров в «Укравтодоре» нашла нарушения на 12,5 млрд грн

Государственная аудиторская служба проверила использование средств Фонда борьбы с Covid-19 за 2020 год и выявила нарушения и проблемные вопросы у компании «Укравтодор» на общую сумму 12 568,4 млрд грн. Об этом сообщается в отчете Госаудитслужбы. https://dasu.gov.ua/attachments/58dbe33f-3148-45ed-8518-cd7bb78e95d1_%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20(2).pdf

В ходе аудита проверили 12 основных распорядителей бюджетных средств. На борьбу с коронавирусом из Фонда выделили 78 427,7 млн грн. Крупные нарушения выявили у Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Всего для борьбы с пандемией «Укравтодор» получил в 2020 году 26,2 млрд грн.

«Установлены нарушения и проблемные вопросы на общую сумму 12 568,4 млн грн», — говорится в заключении

Нарушения повлияли на результаты торгов: были заключены договоры, условия которых не соответствовали тендерной документации. По таким договорам подрядные организации выполнили работы на 7 524,4 млн грн.

Также 2 158,9 млн грн уплачены по договорам, по которым заказчики не соблюдали требования законодательства в сфере закупок при составлении тендерной документации и обнародовании информации.

Заказчики неправомерно избрали участников победителями торгов, по которым подрядные организации выполнили работы на общую сумму 529,9 млн грн. Эти услуги уже полностью оплатили.

«Устранить ситуацию и уменьшить количество недостатков можно благодаря совершенствованию систем контроля за использованием государственных ресурсов и усилению финансовой ответственности исполнителей работ», — говорится в отчете.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог собиралось потратить 19,25 миллиарда гривен на ремонт дорог в самом конце 2021 года до начала действия закона о государственном бюджете на 2022 год, то есть до 1 января. У Укравтодора было всего две недели, чтобы их использовать.

В течение 2021 года в Украине отремонтировали и построили 5 098 км дорог государственного значения и 250 искусственных сооружений по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Источник: nigroll.com

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