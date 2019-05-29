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ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье

ГосЧС предупреждает о новом повышении уровня воды на Закарпатье и Прикарпатье

Это касается Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о новом повышении уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС, со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями в течении 28-31 мая, ожидается продолжение подъема уровней воды.

Ожидается, что уровень воды повысится:

на Закарпатье в нижнем течении реки Боржава на 0.2-0.5 м;

во Львовской и Ивано-Франковской областях в бассейнах Сяна и Днестра на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м;

в бассейнах рек Прут и Сирет на 0,3 - 1,0 м, без угрозы негативных последствий;

на реках бассейна Припяти на 0.1-0.5 м ;

в Любешевском районе Волынской обл. прогнозируют начальные затопления хозяйственных сооружений в сельских населенных пунктах.

Отмечается, что если будут сильные ливни, то в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, вчера, 27 мая Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, а подтоплений жилых домов нет.

В Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попал 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

Источник: lb.ua

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