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Госдеп США: Ядерный взрыв у Северодвинска произошел при попытке поднять ракету «Буревестник»

Госдеп США: Ядерный взрыв у Северодвинска произошел при попытке поднять ракету «Буревестник»

Ракета лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания ранее в нынешнем году, неподалёку от крупного населенного пункта.

Соединенные Штаты пришли к выводу, что взрыв на полигоне в Архангельской области, который привел к выбросу радиации и гибели нескольких человек предположительно в результате радиационного поражения, произошёл во время операции по подъему со дна Белого моря ракеты «Буревестник» с ядерной ракетной установкой.

Это следует из текста выступления сотрудника Госдепартамента США в одном из комитетов ООН.

«Взрыв... был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерной установкой», – говорится в выступлении заместителя помощника госсекретаря США Томаса ди Нанно.

«Ракета лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания ранее в нынешнем году, неподалёку от крупного населенного пункта», – заявил Ди Нанно. Речь идет о Северодвинске, рядом с которым расположен полигон Ненокса.

Напомним, что правящая в России чекистская банда тщательно засекретила все данные о произошедшем ядерном взрыве. О реальном состоянии дел не сказали даже местным врачам, которые получили сильные дозы облучения в ходе оказания помощи раненым.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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