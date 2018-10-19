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Госдума РФ назвала Украину террористическим государством и угрожает "катастрофическими последствиями"

Госдума РФ назвала Украину террористическим государством и угрожает катастрофическими последствиями

Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании в четверг, 18 октября единогласно приняли заявление "Об обострении ситуации на Украине".

"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - отмечается в заявлении.

Примером тому, по мнению российских депутатов, служат, в частности, попытки нынешних украинских властей "разрушить подлинную Православную Церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины".

"Саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей", — сказано в заявлении.

"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", — подчеркнули депутаты ГД РФ.

"Тревогу депутатов Государственной Думы также вызывают законы, которые принимают украинские парламентарии: их нормы прямо направлены на дискриминацию русскоговорящего населения и фактически на полный запрет использования русского языка", - сообщает пресс-служба.

По убеждению российских парламентариев, за действиями украинских властей стоят их "западные спонсоры и вдохновители": ГД обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, "предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам".

В документе подчеркивается, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. "Еще не поздно остановиться", - резюмируют российские парламентарии.

Источник: voronz.in.ua

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Темы: россия

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