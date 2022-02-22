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Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки

Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки

На сайті Raidforums за посиланням https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого.

Наразі обговерення за даним посиланням видалено.

У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.

Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки

У разі виявлення ознак кібератак або аномальних дій у ваших інформаційних системах

просимо ТЕРМІНОВО повідомляти:

Урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA

е-mail: cert@cert.gov.ua;

тел.: (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25;

на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/UACERT;

форма повідомлення на сайті: https://cert.gov.ua/contact-us

Оперативний центр реагування на кіберінциденти

е-mail: soc@cert.gov.ua;

тел.: (044) 281-87-37

Оперативно-технічну службу Державного центру кіберзахисту

тел.: (044) 281-88-01

Источник: cert.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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