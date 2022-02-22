Госспецсвязи: завтра на Украину могут быть совершены новые кибератаки
На сайті Raidforums за посиланням https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого.
Наразі обговерення за даним посиланням видалено.
У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.
У разі виявлення ознак кібератак або аномальних дій у ваших інформаційних системах
просимо ТЕРМІНОВО повідомляти:
Урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA
е-mail: cert@cert.gov.ua;
тел.: (044) 281-88-05 або (044) 281-88-25;
на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/UACERT;
форма повідомлення на сайті: https://cert.gov.ua/contact-us
Оперативний центр реагування на кіберінциденти
е-mail: soc@cert.gov.ua;
тел.: (044) 281-87-37
Оперативно-технічну службу Державного центру кіберзахисту
тел.: (044) 281-88-01
Источник: cert.gov.ua