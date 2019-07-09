ГОСТАЙНА РОССИИ. Авария на подлодке произошла в ходе испытаний ядерной торпеды «Посейдон»

Все больше признаков, указывающих на то, что за якобы пожаром и смертью 14 подводников – стоит нечто большее, чем то, в чем пытаются нас убедить путинские СМИ, пишет «Русский монитор».

На странности этой истории обратили внимание многие. Прежде всего это касалось наличия в списках погибших необычно большого количества высокопоставленных флотских офицеров, включая двух героев России (что-то не очень вяжется с историей об исследованиях материкового шельфа подводным аппаратом «Лошарик»).

По последним утечками информации офицерский состав в 14 человек погибли при испытаниях «Посейдона» многомегатонной ядерной торпеде дальнего действия. Носителем «Посейдонов» выступают те же самые АПЛ «Подмосковье» и «Белгород», фигурирующие в СМИ, как носители «Лошарика».

Корреспондент «Открытых медиа», побывавший на похоронах подводников, погибших в Баренцевом море, рассказал, что некий высокопоставленный военный, выступая на траурной церемонии, заявил, что моряки предотвратили катастрофу «планетарного масштаба».

«Ценой своей жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — заявил неназванный военный. И хотя выступающий не сообщил конкретных деталей произошедшего, вероятнее всего, речь шла об испытаниях «Посейдона». Ведь всего несколько недель назад Путин хвастался, что испытания подходят к концу. Видимо, при испытаниях что-то пошло не так, в результате чего и произошла катастрофа.

Отсюда становится понятен и тренд на полное замалчивание случившегося, в новостной повестке эта авария не только подается, как «рядовой» пожар, но и прячется за другими событиями, в частности, наводнением в Тулуне.

Комментаторы пишут в этой связи, что причина кроется, вероятнее всего, не только, и не столько в престиже ВМФ России. Беспокойство представителей мирового сообщества, которое выразилось в экстренных совещаниях мировых служб в области стратегической безопасности, состоявшихся вскоре после аварии, было полностью обоснованным.

Политолог Белковский, в свою очередь, подтвердил, что любая информация, касающаяся аварии на АС-12 «Лошарик» активно блокируется спецслужбами России.

По его словам было выделено $ 3 млн. на обеспечения блокирования в СМИ любой деликатной информации о судьбе подводной лодки «Лошарик», ее истинной миссии, погибших подводниках, вообще подробностях катастрофы, случившейся в Баренцевом море 1 июля 2019.

«Решение вопроса информационной блокады поручено крупнейшему пиар-агентству, близкому к властям. У руководства Минобороны есть все основания всерьез опасаться, что и сама катастрофа, и (особенно) публичное раскрытие ее причин приведут-таки к кадровому погрому в высшем руководстве Вооруженных сил РФ», заявил политолог.

Напомним, что проект «Посейдон», известный также как «Статус-6» или «Каньон» — российский беспилотный подводный аппарат, по утверждению Путина, «с практически неограниченным запасом хода». Является носителем сверхмощной ядерной боеголовки — не менее 100 мегатонн.

19 июля 2018 министерство обороны России распространило видео статических испытаний комплекса «Посейдон» в цехе. По официальным сообщениям дальность поражения цели составляет до 10000 км, глубина погружения более 1 км, а крейсерская скорость составит 185 км.ч.

По замыслу кремлевских маньяков «торпеды судного дня» должны будут подплывать к берегам США на глубинах, недоступным обычным подводным лодкам и взрываться, вызывая гигантские цунами, способные буквально смыть прибрежные районы (зона поражения 300 км по фронту и 1700 км. в глубину).

Вкупе с последствиями радиоактивного заражения это должно привести к десяткам, а возможно и сотням миллионов жертв.

Примечательно, что подобное оружие в виде проектов существовало (автором идеи был никто иной, как тогда еще молодой А.Д. Сахаров) еще в 50-60-е годы прошлого века. Сахаровская ядерная торпеда получила название Т-15, но даже советское правительство, которое трудно заподозрить в гуманизме, отказалось от его разработки ввиду его абсолютной, даже сатанинской бесчеловечности, а также большого риска случайного срабатывания.

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что нынешним обитателям Кремля этот старый советский проект так понравился, что было решено воплотить его в жизнь.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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