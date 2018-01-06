ГОСТАЙНА РОССИИ. Русская база в Хмеймим не может принимать самолеты после ракетной атаки

В социальных сетях высмеивают неуклюжую попытку Москвы скрыть факт больших потерь на военной базе Хмеймим в Сирии после ракетного обстрела повстанцами.

Многие комментаторы обратили внимание на заявление банды «МО РФ», которая после опровержения информации об обстреле и уничтожении самолетов объявила об «усилении защиты авиационной базы». Скептики задают резонный вопрос – если ничего не было, то зачем что-то усиливать или укреплять?

Между тем в сети со ссылкой на журналиста Романа Сапонькова распространяются фото поврежденных российских самолетов.

По уточненным данным в результате ракетного (а не минометного) обстрела базы Хмеймим были уничтожены и повреждены 9 самолетов и вертолетов. Убиты 2 и тяжело ранены не менее 10 голов русской солдатни:

- 6 бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, самолеты Ан-72 и Ан-30, а также вертолет Ми-8. При этом два Су-24 и Су-35С якобы сумели «починить и ввести в строй».

Ряд источников из Сирии сообщают, что ситуация на базе в Хмеймим гораздо хуже, чем предполагалось.

Поступили данные о том, что русская военная база не может принимать самолеты. Об этом стало известно после того, как военно-медицинский самолет «Скальпель» (Ил-76МД) не смог приземлиться в Хмеймим и улетел обратно в Россию. Источники в социальных сетях сообщают подробности:

«…транспортный самолет Ил-76МД 223-го лётного отряда с бортовым номером RA-78830 не смог совершить посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Машина вылетела с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, совершила промежуточную посадку на аэродроме в Крымске (Краснодарский край), после чего проследовала через воздушное пространство Турции по направлению авиабазы Хмеймим.

Сделав несколько заходов над базой, Ил-76МД не приземлился и в итоге взял курс на север. Направившийся в сторону России через турецкое воздушное пространство (самолет приземлился в Сочи).

Причина, по которой транспортник не смог приземлиться в Сирии, неизвестна. Возможно, это связано с ситуацией на базе после обстрела 31 декабря».

Комментаторы пишут в этой связи: «Если самолет не смог приземлиться на авиабазе, по всей видимости, условия для посадки были экстремальными даже для военной авиации. Связано ли это с повреждением ВВП или какими-то другими причинами, неизвестно. Но, похоже, что произошли какие-то совсем катастрофические события. Списать их на две-пять мин из миномета невозможно…».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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