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Готовятся к контрнаступлению: оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
«Помимо минирования на левом берегу Днепра… наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская», - отметил он.
По словам Шершня, на Запорожском направлении рашисты ведут т.н. активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях.
#Запорожье #Шершень
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17237