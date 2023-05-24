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Готовятся к контрнаступлению: оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении

Готовятся к контрнаступлению: оккупанты минируют левый берег Днепра и устанавливают заграждения против плавсредств на Запорожском направлении

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

«Помимо минирования на левом берегу Днепра… наблюдается установка заграждений против лодок и плавсредств, в районах оккупированных населенных пунктов Нижний Рогачик, Днепрорудное, Большая Знаменка и Каменка Днепровская», - отметил он.

По словам Шершня, на Запорожском направлении рашисты ведут т.н. активную оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях.

#Запорожье #Шершень

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17237

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