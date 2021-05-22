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Готуються до провокації на Донбасі: окупанти опублікували черговий фейк

Готуються до провокації на Донбасі: окупанти опублікували черговий фейк

Російські окупанти продовжують вести дезінформаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі, розповсюджуючи фейки про «обстріли мирного населення». В соціальних мережах публікуються повідомлення про те, що до так званої «генеральної прокуратури ЛНР» начебто звернувся український військовослужбовець і повідомив про дозвіл військового командування обстрілювати населені пункти в ОРДЛО.

Готуються до провокації на Донбасі: окупанти опублікували черговий фейк

«Феєричне повідомлення, але аналізуючи попередні дії та підступність російсько — окупаційної армії, вони готують чергову провокацію з обстрілом мирного населення», — прокоментував повідомлення окупантів Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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