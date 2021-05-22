Сегодня 07:12
Просмотров: 51
Готуються до провокації на Донбасі: окупанти опублікували черговий фейк
Російські окупанти продовжують вести дезінформаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі, розповсюджуючи фейки про «обстріли мирного населення». В соціальних мережах публікуються повідомлення про те, що до так званої «генеральної прокуратури ЛНР» начебто звернувся український військовослужбовець і повідомив про дозвіл військового командування обстрілювати населені пункти в ОРДЛО.
«Феєричне повідомлення, але аналізуючи попередні дії та підступність російсько — окупаційної армії, вони готують чергову провокацію з обстрілом мирного населення», — прокоментував повідомлення окупантів Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.
Источник: sprotyv.info
Темы: война, пропаганда
Загрузка...