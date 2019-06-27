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ГПСУ не пустила в Украину депутата госдумы РФ
В "Борисполе" пограничники не пустили в "Украину" российского политика, прилетевшего рейсом из Риги в столичный аэропорт.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Охранники границы выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что гражданина РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом.
Источник: prm.ua
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