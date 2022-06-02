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Gray Eagle MQ-1C может прилететь в Украину

Gray Eagle MQ-1C может прилететь в Украину

Адміністрація Байдена розглядає можливість продажу Києву чотирьох безпілотників типу MQ-1C Gray Eagle, які США широко застосовували в Іраку та Афганістані.

● Максимальна злітна маса Grey Eagle приблизно втричі більша, ніж у турецького "Байрактару", який активно використовують ЗСУ. Завдяки цьому Gray Eagle може бути оснащений потужнішим озброєнням, зокрема ракетами Hellfire, які важать приблизно вдвічі більше, ніж ракети MAM-L, якими оснащуються "Байрактари".

● Крім того, Grey Eagle здатний набагато довше залишатися в повітрі і збирати велику кількість розвідданих під час вильотів.

● Кошти на продаж БПЛА виділять з пакета допомоги Україні на 40 млрд дол, нещодавно прийнятого Конгресом.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14441

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