Греки палять турецькі прапори через Софію, а Туреччина радить забути "візантійську мрію"

Уряди Греції і Туреччини обмінюються жорсткими заявами в зв'язку з проведенням п'ятничної молитви в стамбульському соборі Святої Софії (Айя-Софія), який за рішенням турецької влади знову став мечеттю, а не музеєм.

У момент, коли президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган брав участь в першому за 86 років намазі в Айя-Софії, в Греції били у дзвони, а демонстранти палили турецькі прапори.

У суботу міністерство закордонних справ Туреччини виступило з жорсткою заявою у зв'язку з п'ятничними акціями протесту в Греції.

"Розпещені діти Європи не змогли стерпіти вигляду вірян, які знову моляться в Айя-Софії, і знову стали марити, - сказано в заяві офіційного представника МЗС Туреччини Хамі Аксоя.

"Відтепер Греція повинна забути про візантійську мрії, від якої вона не може відмовитись вже 567 років".

Падіння Константинополя

Таким чином представник МЗС Туреччини натякає на падіння Константинополя в 1453 році, коли столицю Візантійської імперії захопили турки-османи. Після цього Айя-Софія - побудований в VI столітті пам'ятник візантійської архітектури - перетворили на мечеть.

До того Софія була головним храмом Вселенського патріарха (який фактично є представником грецької культури та православ'я і є залишком колишньої міці візантійської).

Греки вважають себе спадкоємцями грецької/візантійської православної культури.

Під час греко-турецької війни 1919-1922 року греки наближались до заволодіння Стамбулом/Константинополем.

Софійський собор у Києві будували саме проєкт наслідування храму в Константинополі.

У 1934 році об'єкт став музеєм, а нещодавно влада Туреччини знову змінила його статус і тепер він офіційно називається "Велика мечеть Айя Софія" (тур. Ayasofya-i Kebir Camii).

У п'ятницю в Айя-Софії відбулася перша за 86 років мусульманська молитва, в якій взяв участь турецький лідер.

Проти цього рішення виступили багато вчених і християнські діячі, в тому числі і Папа римський. Однак особливо жорстко висловлювалась влада Греції, яка має традиційно погані відносини з Туреччиною - хоча і входить разом з цією країною в НАТО.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в п'ятницю назвав Туреччину "джерелом проблем" і заявив, що рішення зробити Айя-Софію мечеттю - це "образа цивілізації XXI століття".

"Те, що сьогодні відбувається [в Стамбулі] - це не демонстрація сили, а доказ слабкості, - сказав глава грецького уряду. - Особливо для нас, православних християн, Айя-Софія залишається в наших серцях як ніколи раніше. Саме там б'ється наше серце".

Акції протесту

Під час п'ятничного намазу в Айя-Софії по всій Греції на знак жалоби били дзвони на православних храмах. Церковні прапори приспустили.

Під час однієї з акцій протесту в місті Салоніки демонстранти спалили турецький прапор. "Ми рішуче засуджуємо той факт, що уряд Греції і члени парламенту країни спровокували суспільство своїми ворожими заявами і дозволили відкрито спалити наш славний прапор в Салоніках", - сказав з цього приводу офіційний представник МЗС Туреччини.

Турецька влада наполягає, що культурна спадщина Айя-Софії буде збережена, і старовинні фрески та мозаїки на стінах собору не постраждають. Під час п'ятничної молитви вони були прикриті білими полотнищами.

Через карантинних заходів в Айя-Софії зібралося відносно небагато людей, але на площу Султанхамет перед храмом прийшли тисячі вірян.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»