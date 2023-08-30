Греко-католики відреагували на заяви Папи Римського про "велику й освічену" Російську імперію.

У відеозверненні до російської молоді 25 серпня папа Франциск сказав: "Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини".

На що глава УГКЦ Святослав відповів: "Є небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні".

Слова папи спричинили біль в Україні, сказано в заяві, і УГКЦ чекає на пояснення.

А також Святослав сподівається зустрітися з папою за кілька днів і "особисто донести до нього сумніви й біль" українців.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18688

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