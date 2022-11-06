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Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми

Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми

Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області.

Про трагедію повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчаток 6-ти та 13-ти років. Як з'ясувалося, через низьку температуру в будинку іноді включали газові конфорки як підігрів", - зазначили в поліції.

Як з'ясували слідчі, газова витяжка в квартирі не працювала, тому чадний газ накопичувався у приміщенні.

"Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом", - констатували в ГУ НП.

За фактом смерті сім'ї порушили кримінальну справу. Обставини з'ясовує слідство.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/47179

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