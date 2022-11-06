Грілися газом: у звільненій Балаклії на смерть отруїлася родина з дітьми
Двоє дорослих та двоє дітей загинули від отруєння чадним газом у Балаклії Харківської області.
Про трагедію повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
"У квартирі поліцейські виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчаток 6-ти та 13-ти років. Як з'ясувалося, через низьку температуру в будинку іноді включали газові конфорки як підігрів", - зазначили в поліції.
Як з'ясували слідчі, газова витяжка в квартирі не працювала, тому чадний газ накопичувався у приміщенні.
"Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом", - констатували в ГУ НП.
За фактом смерті сім'ї порушили кримінальну справу. Обставини з'ясовує слідство.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/47179