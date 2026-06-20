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Громадянин країни Центральної Азії вперше здався в полон через проєкт “Хочу жить”

Громадянин країни Центральної Азії вперше здався в полон через проєкт “Хочу жить”

Трудовий мігрант із Таджикистану, який багато років працював у росії, опинився на фронті після затримання та погроз депортацією. Щоб уникнути вислання, він підписав контракт із російською армією, про що згодом гірко пошкодував.

Після двох тижнів виживання без їжі і води він разом із товаришем звернувся до проєкту “Хочу жить”.

У межах спільної операції ГУР МО України та Третього армійського корпусу обох військовослужбовців успішно евакуювали. Оператори БПЛА 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували їх маршрутом виходу та забезпечували водою, їжею й засобами зв’язку.

Сьогодні колишній військовослужбовець перебуває в безпеці у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій.

Його звернення до інших мігрантів:

“За жодних обставин не підписуйте контракт із російською армією. Це квиток в один кінець. Повертайтеся додому, працюйте та бережіть своє життя. Не йдіть на цю безглузду війну”.

Повну історію дивіться у відео — за посиланням.

ГУР МО України нагадує: єдиний спосіб для російського військовослужбовця повернутися додому живим — добровільно здатися в полон. Для цього потрібно звернутися до представників державного проєкту “Хочу жить” через офіційний Telegram-бот.

Джерело: gur.gov.ua

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