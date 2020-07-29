Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні (ВІДЕО)

Неподалік від пункту пропуску «Юнаківка», що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.

Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.

Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»