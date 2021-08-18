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Гроші за гроші. У КПВВ «Новотроїцьке» українець запросив «зелений коридор»

Гроші за гроші. У КПВВ «Новотроїцьке» українець запросив «зелений коридор»

Неправомірні кошти запропонував українець службовій особі, яка виконувала обов'язки у прикордонному наряді «Огляд транспортних засобів» у КПВВ «Новотроїцьке».

Під час огляду автомобіля «ВАЗ» прикордонники спільно з працівниками ДФС виявили спробу прихованого переміщення готівки на загальну суму 128 тисяч гривень.

Аби правоохоронці дали змогу безперешкодно проїхати на контрольовану Україною територію та не вживали адміністративних заходів, 63-річний водій запропонував 40 тисяч російських рублів та 20 тисяч гривень.

Від хабаря прикордонники відмовились. Спробу підкупу задокументували. За фактом пропозиції неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 369 ККУ) співробітники ВВВБ по Донецькому прикордонному загону направили повідомлення до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, яке було внесено до ЄРДР.

Гроші за гроші. У КПВВ «Новотроїцьке» українець запросив «зелений коридор»

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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