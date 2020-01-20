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Група російських акторів не потрапила в Україну. деякі з них незаконно відвідували Крим

Група російських акторів не потрапила в Україну. деякі з них незаконно відвідували Крим

В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави.

Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні.

Зауважимо, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Источник: mvs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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