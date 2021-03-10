"Группы смерти": почему дети решаются на опасные развлечения и как избежать трагедии?

"Синий кит", "Тихий дом", "50 дней до ...". Они имеют разные названия, но цель одна - довести ребенка до самоубийства и устроить опасные испытания. Первые группы смерти появились в социальных сетях несколько лет назад, и после перерыва вновь стали популярными среди подростков во время всемирного каратина. Только в марте 2021-го украинские киберполицейские обнаружили десятки электронных адресов таких групп и заблокировали их работу. Работают они преимущественно в мессенджере Телеграмм, отмечают специалисты. Администраторы распространяют информацию о якобы "безопасных и безболезненных" способах суицида, призывают и подстрекают молодежь к нанесению себе повреждений. Чтобы избежать трагедии, говорят педагоги и правоохранители, проводят специальные уроки безопасности в школах.

Анжелика Крутова, дир. Департамента науки и образования ХОГА:

Мене особисто вони турбують не тільки як освітянина, а як маму 15-річного хлопця, і звичайно, така робота, наші правоохоронні органи. В закладах освіти робота проводиться із учнями, на постійній основі ідуть консультації, розтлумачення щодо питання кібербезпеки.

В том числе, отмечают работники полиции, принимают заявления от родителей относительно проявлений буллинга, или другими словами, травли детей в интернете и в реальной жизни. Это - одна из причин вступления подростков в опасные сообщества в интернете.

Елена Федоренко, зав. каф. педагогики и психологии ХНУВД:

Якщо йдеться про те, як поліція на це реагує, то за 2020 рік було складено 20 адмінпротоколів за зверненням батьків стосовно булінгу. За цей рік тільки 1.

Еще одна причина популярности так называемых сообществ смерти, уже по мнению родителей, переизбыток свободного времени у детей для интернета и опасных игрушек. Тем более, что обучение во время карантина стало, в основном, дистанционным. Харьковчанка Юлия Ибрагим, говорит - постоянно общается с другими родителями о безопасности детей. Самое главное, считает - найти более интересное занятие для детей и подростков, а также проговаривать все проблемные ситуации.

Юлия Ибрагим, мама 3-х детей:

Очень важно, чтобы ребенок был постоянно занят, очень важно. Свободное время порождает то, что его ребенок чем-то заполняет. Я мама 3 детей разных возрастов - и мальчики, и девочка. Я никогда не ругаю своих детей, старають понять, что послужило результатом тех или иных действий.

Психологи отмечают, что у детей разного возраста - от 7 лет и до 16 растет потребность в самореализации и создании собственного авторитета среди сверстников. Именно поэтому у них снижается критичность мышления, и они не могут отличить хорошего наставника от опасного куратора. Тем более, что администраторы групп смерти - отлично знают подростковую психологию, как заинтересовать ребенка, найти ее слабые и сильные стороны.

Лариса Кондрацкая, психолог:

Може, ігрова ця форма завести їх дуже далеко, зашкодити здоровью, призвести до втрати життя. Поради батькам, які були б - це відповідвльне ставлення до свого життя. до здоров'я. Також батькам потрібно вислуховувати дітей.

Также специалисты рекомендуют уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка, чтобы не упустить момент, когда незначительные проблемы превращаются в тяжелое заболевание.

Эмилия Михайлова, зав. отд. психиатрии Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины:

Внешний вид ребенка, поведение, тихая речь замедленная, настроение часто пониженное депрессивное, опустошенное. Каждый возраст имеет свои особенности. Только 20 процентов случаев депрессии диагностируются своевременно.

Психологи советуют родителям строить доверительные отношения со своими детьми, побуждать ребенка рассказывать о друзьях и школьной жизни. Таким образом, у них будет адекватная альтернатива общению в интернете и отсутствие желания повторять опасные действия, которые предлагаются в сети.

Агентство Телевидения Новости