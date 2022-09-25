Грузинський політолог: «масовий в’їзд росіян до Грузії – це «м’яка окупація»

«Яка різниця, буде окупація на Opel Vectra, самокаті, велосипеді чи Т-72 – ми вже знаходимося в режимі окупації» – про це каже грузинський політолог Гія Хухашвілі, коментуючи в’їзд великої кількості громадян росії, які ухиляються від мобілізації, до Грузії.

За його власною оцінкою, зараз для уряду Грузії є сприятливий момент для закриття кордону з росією.

За словами, Гії Хухашвілі, те що відбувається на кордонах Грузії з росією – є ніщо іншим, як окупацією м’якою силою.

«Люди, які виїзджають до Грузії під приводом туризму, тут надовго, бо війна не скоро закінчиться, і в них дороги назад немає. Говорити про туризм тут немає жодних підстав. Це мігранти, які мають оселитися в Грузії на невідомий термін. росіян у Грузії вже більше, ніж рахує офіційна статистика. Незабаром ці люди можуть претендувати на нашу їжу»

«Всі попередні місяці грузинська влада ходила по межі колабораціонізму, насаджувала міфологему непереможності росії та страх, щоб ми не розсердили росію, щоб вона не відкрила другий фронт, щоб вона на нас не напала. Мені дуже прикро, але тепер вони не бояться, що путін розсердиться, що їхній кордон зламано, що мобілізацію зірвуть через Грузію?! У уряду Грузії зараз сприятливий момент» - продовжує Гія.

За його словами, грузинський уряд наразі нічого не може контролювати.

«Вони (мігранти-дезертири з росії) поїдуть в Азербайджан, з'їдять шашлик з баранини і повернуться, вони також вважають Вірменію своєю батьківщиною. Отже, це надовго. В уряді Грузії закладено системне відомство, яке свідомо цьому сприяє. Крім того, в уряді є люди недалекоглядні, без розуму, дурні і водночас хамські, які на цьому будують свій бізнес. Бізнес у сфері нерухомості, бізнес у зв’язку з легалізацією цих людей тощо. Тобто це гніздо системного збочення. Ми вже бачимо, як трясеться система від навантаження так званих біженців від режиму. Наша державна система на межі колапсу і приходять люди, які приведуть це до фіналу» - сказав Хухашвілі.

За матеріалами: News.Ge

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