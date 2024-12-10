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Грузинським протестувальнивам погрожують по телефону

Грузинським протестувальнивам погрожують по телефону

У грузинських соцмережах учасники проєвропейських протестів повідомляють, що отримували телефонні дзвінки з погрозами від невідомих.

Про дзвінки з погрозами заявив Ілля Глонті, один зі співзасновників спільноти "Даїтове", де координуються учасники акцій у Тбілісі. Невідомі заявили йому, що "привезуть його додому з переломаними кістками".

Також про погрози заявив член опозиційної "Коаліції за зміни" Вано Гомурашвілі. Його під час дзвінка запитали, де він перебуває, почали ображати та обіцяли знайти і побити

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На протестах у Грузії вже затримали понад 400 людей.

У МВС країни зазначили, що йдеться про понад 30 людей у кримінальних провадженнях та 372 людей — в адміністративному порядку. Ще понад 100 протестувальників оштрафували.

Натомість Велика Британія заявила, що припиняє всю підтримку уряду Грузії та обмежить оборонну співпрацю. Зазначають, що це триватиме допоки Тбілісі не припинить відходити від європейських цінностей.

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54293, https://t.me/gruntmedia/50714

Новости портала «Весь Харьков»

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