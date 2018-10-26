ДТП на Мерефянском Шоссе: грузовик выехал на "встречку", врезался в легковушку и столб

Накануне около 20-30 на Мерефянском Шоссе не разиминулись ВАЗ 2110 и ГАЗ. Грузовик после столкновения врезался в опору линии электропередач, а ВАЗ выехал на остановку общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, за медпомощью участники ДТП не обращались. По предварительной информации, водитель ГАЗ превысил скорость и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой.

Водители прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На водителя грузовика составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости