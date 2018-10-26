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ДТП на Мерефянском Шоссе: грузовик выехал на "встречку", врезался в легковушку и столб

ДТП на Мерефянском Шоссе: грузовик выехал на встречку, врезался в легковушку и столб

Накануне около 20-30 на Мерефянском Шоссе не разиминулись ВАЗ 2110 и ГАЗ. Грузовик после столкновения врезался в опору линии электропередач, а ВАЗ выехал на остановку общественного транспорта. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, за медпомощью участники ДТП не обращались. По предварительной информации, водитель ГАЗ превысил скорость и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. 

Водители прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На водителя грузовика составлен протокол по ст.124 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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