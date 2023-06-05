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Губернатор былгорода Гладков предал своих людей

Губернатор былгорода Гладков предал своих людей

РДК и Легион вызвали на переговоры губернатора Белгородской области Гладкова.

Бойцы пообещали отдать пленных российских солдат губернатору, если он придет на встречу. Ему дали время до 17:00.

Реакция белгородского губернатора на ультиматум РДК:

«Готов встретиться с 17 до 18 на МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность».

Кстати, пригожин тоже отреагировал на ультиматум и предложил прислать своего представителя.

ОДНАКО!

Губернатор Гладков испугано отсиделся в кабинете, оставив своих людей в нашем плену, он говорил, что мы их убили, но как видите они живы, – РДК.

«Теперь мы окончательно поняли, насколько гнилая и трусливая власть сидит у руля, общаться с ними бессмысленно. Как говорится, подлецы и негодяи. Пленных мы передаем в обменный фонд украинской стороны».

За матеріалами: https://t.me/truexanewsua

Гладков "просрочил" требование о переговорах по пленным. Зато собрал "штаб" и начал завуалированно перебрасывать ответственность на Москву.

Первое - Москва не приемлет, когда на неё перебрасывают проблемы. Кремль разрушил институты власти и коммуникации, чтобы ни за что не отвечать, поэтому Гладков бьётся головой о стену. Ему никто не поможет. Кремлю не с руки объявлять о своем провале, поэтому даже в случае, если Гладкова вывезут с мешком на голове, Москва будет говорить, что всё продвигается по её сценарию, Путин всё контролирует и т.п., а значит никаких активных действий реализовывать не стоит.

Кремль действует активно только в том случае, если сам придумывает обстановку. Сейчас внутреннюю обстановку контролировать Кремль не в силах, поэтому он самоустранился: даже с пустым рожком Путин не побегает.

Второе - у добровольцев "развязаны руки", поэтому следующим политически верным шагом станет расширение списка пленных. Определенно нужно найти ту точку, после которой пленные станут проблемным знаменателем в этом уравнении "информационных шумов". Добровольцы отправляются "вглубь" - и будет корректнее, если добровольцы серьезно пополнят списки пленных до нескольких десятков человек. И тогда "на ковер" нужно будет звать уже не Гладкова, а кого-то повыше.

Третье - на информационной игре по перетягиванию ВС РФ с фронта на приграничье вписывается Пригожин. Причем вписывается "удачно": если он получит пленных, то приобретет политические очки. Если не получит, то ничего не проиграет, в отличие от официального кремлёвского "глашатая", которому не с руки вести переговоры с "нацистами", и не с руки оставлять пленных в руки этим самым "нацистам".

Партия Гладковым проиграна. Он подставил и себя, и "центр", пытаясь спихнуть сложное решение на него.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7904

Новости портала «Весь Харьков»

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