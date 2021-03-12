Губернатор Нижегородской области запретил блины с начинкой

Глава Нижегородской области Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний, сообщается на сайте главы региона. Никитин утвердил решения координационного штаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией относительно празднования Масленицы. Праздник будет проводиться на открытом воздухе.

Отмечается, что торговые места на праздничных площадках должны располагаться на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Запрещена дегустация товаров, применение начинки для блинов, тесто должно быть приготовлено в стационарных условиях, продукция будет реализовываться только в закрытой одноразовой упаковке. Выпекать блины могут только люди в масках и перчатках. Также все продавцы должны иметь с собой антисептики для покупателей.

Источник: breakingmad.me

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