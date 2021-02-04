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Гуляла по проезжей части: в Харькове разыскали 11-летнюю пропавшую девочку

Гуляла по проезжей части: в Харькове разыскали 11-летнюю пропавшую девочку

В Харькове полицейские разыскали 11-летнюю пропавшую девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

3 февраля в 20:10 в отдел полиции поступило заявление от матери девочки о том, что ребенок ушел из дома и не вернулся. Женщина отметила, что ее дочь болеет аутизмом и имеет инвалидность третьей группы.

На поиски пропавшей был ориентирован личный состав полиции.

В тот же день около 23:00 ребенка обнаружили в больнице, куда ее доставили сотрудники патрульной полиции. Девочка гуляла по проезжей части дороги на Салтовском Шоссе. При этом она была без верхней одежды.

Правоохранители выяснили, что никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было. Сейчас она находится в Центре психиатрической помощи детям.

Агентство Телевидения Новости

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