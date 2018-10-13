Гундяївський патріархат образився на Клімкіна та назвавав його "агентом Кремля"

Представники Української православної церкви МП заявили, що слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що московському патріархатові немає місця в Україні, свідчать про його причетність до "московської агентури"

Про це повідомила прес-служба УПЦ МП.

У відомстві московського патріархату стверджують те, що Павло Клімкін публічно закликав до репресивних заходів проти них.

"Вдаючись до недолугих роздумів щодо церковно-історичних подій сивої давнини, міністр дозволяє собі цілу низку звинувачень на адресу конфесії, яка об’єднує українців", - написали у повідомленні.

Клімкін у блозі видання "Українська правда" написав, що РПЦ і УПЦ Московського патріархату всі роки незалежності звинувачували Київський патріархат у розкольництві й неканонічності.

"Московському патріархатові взагалі нічого робити в Україні, бо це канонічна територія Вселенського патріархату, а УПЦ МП з історичної точки зору заснована на порушенні канону і є результатом узурпації", - написав Клімкін.

Представники УПЦ МП вважають Клімкіна "московським агентом", тому що його повідомлення з’явилось майже у той самий час, коли Президент України назвав "московською агентурою" кожного, хто закликає відбирати храми УПЦ. Це, на їхню думку, відповідає ідеї очільника МЗС - позбавити можливості на існування церкви МП в Україні.

Також в УПЦ МП стверджують, що такі заклики містять ознаки розпалення міжконфесійної ворожнечі та дискримінації за релігійними переконаннями.

Источник: newsua.one

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