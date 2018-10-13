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Гундяївський патріархат образився на Клімкіна та назвавав його "агентом Кремля"

Гундяївський патріархат образився на Клімкіна та назвавав його агентом Кремля

Представники Української православної церкви МП заявили, що слова міністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що московському патріархатові немає місця в Україні, свідчать про його причетність до "московської агентури"

Про це повідомила прес-служба УПЦ МП.

У відомстві московського патріархату стверджують те, що Павло Клімкін публічно закликав до репресивних заходів проти них.

"Вдаючись до недолугих роздумів щодо церковно-історичних подій сивої давнини, міністр дозволяє собі цілу низку звинувачень на адресу конфесії, яка об’єднує українців", - написали у повідомленні.

Клімкін у блозі видання "Українська правда" написав, що РПЦ і УПЦ Московського патріархату всі роки незалежності звинувачували Київський патріархат у розкольництві й неканонічності.

"Московському патріархатові взагалі нічого робити в Україні, бо це канонічна територія Вселенського патріархату, а УПЦ МП з історичної точки зору заснована на порушенні канону і є результатом узурпації", - написав Клімкін.

Представники УПЦ МП вважають Клімкіна "московським агентом", тому що його повідомлення з’явилось майже у той самий час, коли Президент України назвав "московською агентурою" кожного, хто закликає відбирати храми УПЦ. Це, на їхню думку, відповідає ідеї очільника МЗС - позбавити можливості на існування церкви МП в Україні.

Також в УПЦ МП стверджують, що такі заклики містять ознаки розпалення міжконфесійної ворожнечі та дискримінації за релігійними переконаннями.

Источник: newsua.one

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