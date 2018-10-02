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ГУР: минные поля оккупантов в ОРДО остались без инженерного наблюдения

ГУР: минные поля оккупантов в ОРДО остались без инженерного наблюдения

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в течение сентября с.г. в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ скрыто проводилась ротация личного состава инженерных подразделений.

При этом, передача должностей российскими офицерами инженерных служб технической документации, карт, схем установки и обслуживания минных полей, проводилась формально и с нарушениями, что уже привело к подрыву на собственных минных полях личного состава противника и гражданского населения.

В частности, во время ротации одного из передовых подразделений 1 АК ВС РФ на собственном минном поле подорвался БТР с личным составом, потери составили до десяти военнослужащих погибшими и ранеными.

В связи с этим, решением российского оккупационного командования все инженерно-саперные подразделения были выведены в пункты постоянной дислокации для проведения дополнительных занятий и инструктажей, вследствие этого минные поля оккупанты оставили без инженерного наблюдения.

Это привело к подрыву и гибели трех местных подростков.

Источник: sprotyv.info

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