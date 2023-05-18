ГУР МО України закликає НЕ публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій, Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається із закликом ― призупинити публікацію будь-яких фото та відео матеріалів, зроблених за допомогою БПЛА та їхнього застосування без відповідних погоджень!

Воєнна розвідка України, просить не оприлюднювати текстових, фото та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними!

Нині Україні потрібна тотальна тиша про нашу роботу у повітрі, щоб вигнати ворога з нашої землі!

Працюємо разом!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2318

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