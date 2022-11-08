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ГУР інформує

ГУР інформує

● Протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки зс рф з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

● Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

● В СМТ Любимівка військові зс рф вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

● Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

● В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1621

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