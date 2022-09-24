Хакери Anonymous опублікували списки призовників РФ, яких відправлять до України

Хакери з угруповання Anonymous заявили, що зламали сайт Міноборони РФ і розмістили в інтернеті базу з іменами, прізвищами та адресами чоловіків, які підлягають частковій мобілізації в першу чергу. Списки з'явилися на сторінці угрупування хакерів у Твіттері.

Йдеться про паспортні дані 305 тисяч 925 росіян, яких профільне міністерство направить на війну в Україну в першу хвилю мобілізації.

З яких регіонів РФ призиватимуть на війну з Україною

Як видно з опублікованих списків, РФ планує мобілізувати для війни зі Збройними силами України чоловіків із Москви, Санкт-Петербурга, Ленінградської, Нижегородської та Амурської областей, Ставропольського та Краснодарського краю, Кемеровської області та Кабардино Балкарської республіки.

Реакція Росії на списки призовників, які "злили" Anonymous

У Міноборони РФ вже відреагували на публікацію списків із особистими даними росіян, які за версією хакерів підлягають мобілізації. Свою версію пресслужба профільного міністерства опублікувала в офіційному телеграм-каналі.

У Міністерстві оборони держави-агресора наполягають, що опубліковані списки — фальсифікація. Нібито хакери "склеїли" їх із кількох інших списків, які раніше були у відкритому доступі до Інтернету.

У профільному міністерстві Росії також вважають, що за публікацією списків стоїть так званий Центр інформаційно-психологічних операцій ЗСУ. І саме хакери ЦІПсО "злили" у Мережу список, створений на основі баз даних "Яндекс. Еда", Delivery Club та СДЕК.

Джерело: focus.ua

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