Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи начебто від Національної академії Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CERT-UA.

На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Зазначається, що відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

Атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ Росії - групою UAC-0010 (Armageddon).

Джерело: rbc.ua

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