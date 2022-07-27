Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 152

Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу

Хакери продовжують атакувати українців вірусними листами: що вигадали цього разу

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи начебто від Національної академії Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CERT-UA.

На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Зазначається, що відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

Атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ Росії - групою UAC-0010 (Armageddon).

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Двох заступників мера Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді
Сегодня 09:36    49
Як Україна виконує Угоду про асоціацію
Сегодня 09:24    71
"Жест доброї волі" від окупантів
Сегодня 09:15    111
Европейские порты стали отказывать российским рыболовецким судам в ремонте
Сегодня 09:05    85
$100 мільйонів на підготовку українських пілотів: уряд США погодив виділення допомоги
Сегодня 08:55    91
Європейські супутникові оператори об’єдналися, щоб створити конкурента Starlink Ілона Маска
Сегодня 08:24    105
СБУ очищує власні лави від зрадників та деструктивних елементів
Сегодня 08:05    137
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 липня 2022 року
Сегодня 08:00    136
В WSJ вышла очень злая, но справедливая, редакционная колонка, посвященная приходу в Украину 3 немецких танков "Гепард".
Сегодня 07:56    186
Ворог обстріляв Харків ракетами С-300 - мер
Сегодня 07:51    197
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 